Inter, Correa: "La squadra non ha mollato mai. Spero di fare tanti altri gol"

L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Verona: "Ho sognato un esordio così, cercavo di entrare e far gol così facevo vedere chi sono. E' una gioia immensa che ricorderò per sempre".

Quale è stato il gol più bello?

"Li devo rivedere. Penso che il secondo è stato bello di sinistra. Ma anche il primo di testa".

Di testa non segnavi dal 2017.

"Col Siviglia. Mi è capitato lì, è importante che siamo riusciti a prendere i tre punti".

Primo tempo in difficoltà poi nel secondo tempo siete cresciuti.

"Da subito si è visto la squadra con un altro atteggiamento. La squadra non ha mollato mai e ci siamo ritrovati con i gol".

Come hai fatto a lasciare il segno così velocemente?

"E' l'emozione. Sognavo di stare qui. Ora ho tantissima voglia di dimostrare. Spero che ne entrino tanti altri di gol".

Cosa ti aspetti ora?

"Mi aspetto di fare il massimo in tutte le giornate. Ci sono tantissimi giocatori di qualità. Speriamo di puntare in alto come merita questo club".