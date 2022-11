Inter, Cragno il preferito per il ruolo di vice Onana a giugno. Potrebbe arrivare per 4 milioni

Con Handanovic che molto probabilmente lascerà il ruolo da 12 a fine stagione l’Inter si sta già iniziando a guardare intorno per trovare un nuovo vice Onana. L’ultima idea è un vecchio pallino del club, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: Alessio Cragno. Il portiere è sempre stato sul taccuino di Ausilio anche prima dell’arrivo di Onana e il gradimento è rimasto tutt’ora. L’ex Cagliari è diventato il secondo di Di Gregorio (scuola Inter) al Monza ed è in prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni nei brianzoli. Il riscatto è fissato a 4 milioni, una cifra accessibile per tentare l’affondo la prossima estate. L’unico dubbio riguarda però gennaio: Cragno vuole riscattarsi e la Fiorentina, destinazione gradita, rappresenta un’opportunità interessante anche se l’Inter, per ora sullo sfondo, è un’occasione più unica che rara.