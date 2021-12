Inter, D'Ambrosio: "E' sempre più difficile confermarsi. Brozovic è fondamentale per noi"

Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN ha analizzato il successo nerazzurro sul campo della Salernitana. "Non è mai semplice, le cose semplici poi sono quasi sempre le più difficili. Se non dimostri il tuo valore in campo rischi brutte figure, la cosa diversa dagli anni passati e che ci siamo arrabbiati per non averla chiusa nel primo tempo. Non mi piace far paragoni con lo scorso anno, quando ti devi confermare è sempre più difficile di quando vinci dopo tanti anni. Stiamo facendo bene, stiamo seguendo delle linee diverse ma il campionato è ancora lungo. Brozovic è un giocatore fondamentale per l'Inter ma negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale incredibile".

Dumfries è figlio di quell'abbraccio dopo Empoli-Inter?

"Cerco di dare dei consigli ai più giovani, a chi arriva da pochi mesi in Italia. E' merito dei ragazzi, è merito loro se seguono me e quelli che gli danno consigli come me. Si sta prendendo quei complimenti che merita".

Più facile spingere avanti per i braccetti di difesa?

"C'è sempre grande equilibrio, se va uno si ferma l'altro. E' vero che siamo offensivi ma abbiamo comunque una squadra corta, abbiamo più libertà di giocate però è figlio di un principio".