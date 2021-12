Inter, D'Ambrosio: "Eriksen lo aspettiamo a San Siro. Ci ha colpito molto quello che è successo"

Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato a SKY alla fine della sfida vinta per 5-0 contro la Salernitana. "Non aver segnato? C'è un po' di rammarico (sorride, ndr). Sappiamo che il campionato è molto equilibrato, abbiamo una pressione differente perché tutti ci danno da favoriti, la cosa fondamentale è dimostrare il proprio valore. Non è che lo devono dire gli altri, quando lo dimostri allora hanno ragione".

La svolta è stata la partita con il Napoli?

"Sì, sono d'accordo. Però nonostante i punti di differenza non abbiamo mai sofferto su nessun campo, abbiamo sempre dominato le partite. Non eravamo così concreti, il merito è della squadra se non prendiamo gol. Se ci tirano poco in porta è merito di tutti, gli attaccanti sono i primi difensori".

È augurabile il pari fra Milan e Napoli, oppure una vittoria del Milan che allontanerebbe il Napoli?

"Quando ci sono questi scontri diretti... Il nostro dovere era fare tre punti, a prescindere dal risultato altrui avremmo guadagnato dei punti. Il primo passo era vincere e lo abbiamo fatto".

Il fatto di giocare ogni tanto quanto condiziona?

"È normale che chi gioca di più ha ritmo, è avvantaggiato, ha giocate memorizzate. Il compito del giocatore, l'ho sempre detto da quando ero giovane, noi siamo professionisti e pensiamo ad allenarci, le scelte le fa l'allenatore. Solo così poi si scende in campo e si danno risposte positive".

Un commento su Eriksen, vi siete sentiti?

"Sì, Christian è stato un compagno eccezionale, oltre che un giocatore a cui tutti riconoscono qualità. Noi possiamo testimoniare che sul lato umano è sempre stato un grande uomo. Ci ha colpito molto quel che è successo. Ora le strade si sono divise, ma lo vogliamo aspettare a San Siro, salutandolo davanti al pubblico".