Inter, D'Ambrosio: "Peccato non essere arrivati primi nel girone: lo avremmo voluto"

C'è amarezza nelle parole che il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha rilasciato nel post gara di Madrid a Inter TV: "Undici contro undici ce la siamo giocata, poi con il Real è sempre difficile, con un uomo in meno ancora di più. Aver centrato il passaggio del turno è però positivo, certo, avevamo voglia e determinazione per arrivare primi ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ora pensiamo a recuperare che poi ci aspetta il Cagliari, una gara che sarà difficile come lo sono tutte in campionato".