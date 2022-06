Inter, da domani Lukaku tornerà alla carica col Chelsea per l'addio: i nerazzurri attendono

vedi letture

In attesa di disputare la sua ultima partita col Belgio in questa prima tornata di Nations League, Romelu Lukaku non smette di pensare al suo futuro. Già domani, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la punta ribadirà al Chelsea la sua volontà di cambiare area: l'Inter attende notizie, e per ora si è detta disposta a pagare un indennizzo per il prestito annuale di Big Rom.