Inter, da un Emerson all'altro: a destra piace Royal per il post Hakimi

Non solo Emerson Palmieri per le fasce dell’Inter. Se i nerazzurri continuano a seguire con grande interesse l’italo-brasiliano del Chelsea, che piace anche a Simone Inzaghi, i fari sono puntati anche sull’out opposto, quello di destra. Con la possibile cessione di Achraf Hakimi, richiesto dal PSG in primis ma anche da altre big europee, l’Inter continua infatti a pensare anche a Emerson Royal. Classe ’99, brasiliano, di proprietà del Barcellona ma nell’ultima stagione in prestito al Betis di Siviglia (i due club lo hanno acquistato in sinergia nel 2019 dall’Atletico Mineiro), è secondo il Corriere dello Sport preferito su quella corsia rispetto ad altri obiettivi come Nandez e Zappacosta.