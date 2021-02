Inter, dal mercato alla Coppa Italia: domani Sanchez titolare contro la Juventus

Titolare in Coppa Italia dopo essere stato vicinissimo all’addio. Dovrebbe essere questo il destino di Alexis Sanchez, attaccante rimasto all’Inter nonostante il naufragio della trattativa legata al maxi-scambio con Edin Dzeko. Così, anche se per Tuttosport non è da escludere un tentativo di rimettere in piedi l’affare che sarebbe il più significativo di questo mercato, contro la Juve nella gara di domani sera al cileno, vista la squalifica di Lukaku, toccherà una maglia dal primo minuto.