Inter, dall'Inghilterra: il Chelsea potrebbe spingersi fino a 140 milioni di euro per Lukaku

In Inghilterra c'è grande attesa per il possibile, probabile, ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea. Il presidente dell'Inter Steven Zhang potrebbe essersi preso qualche ora di tempo per ragionare ulteriormente sulla questione, con i Blues che comunque hanno intenzione di chiudere a stretto giro di posta. Tanto che, secondo il The Independent, potrebbero spingersi addirittura ad una proposta da 120 milioni di sterline bonus compresi. Al cambio, circa 140 milioni di euro. Ovvero addirittura 10 milioni in più rispetto a quei 130 che sembravano necessari per convincere l'Inter nelle scorse ore.