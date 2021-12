Inter, Darmian si è allenato parzialmente in gruppo. L'esterno potrebbe tornare col Torino

Simone Inzaghi si gode il primo posto in classifica della sua Inter e le buone notizie sul fronte infortunati. Matteo Darmian si è infatti allenato parzialmente con i compagni nella seduta odierna, per poi dedicarsi ad una serie di esercizi personalizzati. Come riporta Sky Sport, si avvicina dunque il rientro dell'ex esterno del Manchester United, ai box per un problema muscolare alla coscia sinistra dallo scorso 27 novembre. Difficile vederlo in campo con la Salernitana, potrebbe farcela per il Torino, ultima partita del 2021.