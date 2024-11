Inter, De Vrij ammette: "Abbiamo avuto fortuna sul gol annullato: c'è da lavorare"

L'Inter vince con il brivido: al gol di Lautaro Martinez aveva risposto quello di Sverko, poi annullato per un fallo di mano rilevato dal Var. Al termine della sfida, ai microfoni di Dazn è intervenuto il difensore nerazzurro Stefan De Vrij.

Minuti finali: come ci si è arrivati a quella occasione?

"Ci siamo fatti portare davanti alla nostra porta, poi lì può succedere di tutto, abbiamo fortuna che l'abbia presa con la mano e che sia stato annullato. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla prima, ma non lo abbiamo fatto. Bene per il risultato, ma ovviamente c'è ancora da migliorare".