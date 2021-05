Inter, De Vrij: "Che delusione quella finale di Europa League. Ma ci ha aiutato a crescere"

“L’aver perso quella finale è stata una grande delusione, ma penso che alla fine ci abbia aiutato a fare il passo successivo”. Nell’intervista rilasciata in patria a Sportwereld, Stefan De Vrij è tornato sulla finale di Europa League persa alla fine della scorsa stagione. “Abbiamo iniziato questa stagione e abbiamo fatto di nuovo passi avanti. Questa Inter è molto stabile, ha una unità incredibile - spiega il difensore olandese dopo lo Scudetto - la scorsa stagione a volte abbiamo perso nel finale delle partite, cosa che ora ci è successa raramente. Questa è stata una grande stagione. Dopo il lockdown, abbiamo finito prima la Serie A, poi c'è stata la finale di Europa League in Germania e subito dopo il nuovo campionato. Ho giocato più di 60 partite da giugno, ma non sento ancora la fatica. Ho anche perso qualche partita a causa del virus: ho avuto l'influenza per due giorni, ho perso odore e gusto. Ma fortunatamente mi sono ripreso velocemente".