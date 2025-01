Inter, De Vrij: "Dovevamo chiudere la gara, però siamo vicini al traguardo"

Stefan De Vrij, tra i migliori in campo nell'Inter che ha superato in trasferta lo Sparta Praga, parla a Inter Tv dopo la partita: "Siamo messi bene, era una partita importante per il nostro percorso Champions. Siamo tutti vicini e vogliamo finire tra le prime otto, è un risultato molto importante".

Quanto è stato importante l'approccio alla partita? "Era importante cominciare bene, il nostro approccio è stato buono: loro si sono chiusi e hanno aspettato un errore nostro, una ripartenza, però siamo stati bravi nelle preventive e poi abbiamo fatto un bel gol all'inizio. Poi abbiamo cercato il secondo, che non abbiamo segnato pur avendo avuto delle occasioni. Loro anche ne hanno avute, ma siamo stati bravi a difendere e a gestire la partita".

Quanto è importante anche il clean sheet? "Molto. Siamo stati attenti, concentrati, tutti quanti, in fase difensiva. Finché rimane 1-0 però la partita è aperta e può sempre succedere qualcosa: bravi tutti a gestirla bene".