Inter, De Vrij: "Gol importante per sbloccare la gara, dobbiamo continuare così"

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sulla Sampdoria arrivata anche grazie ad un suo gol.

Quanto è stato importante il tuo gol per la gara di stasera?

“È stato importante sbloccare la partita. Non avevamo avuto grandi occasioni, quindi era importante passare in vantaggio e continuare a cercare il gol”.

Un gol importante a livello personale?

“Era da un po’ che non segnavo e quindi sono contento, sia a livello personale ma soprattutto che la squadra stia andando meglio che ad inizio stagione”.

Siete nel vostro momento migliore?

“Siamo migliorati e dobbiamo continuare così. È importante che continuiamo a vincere, perché siamo indietro”.

Quanto ti ha pesato qualche volta stare in panchina?

“Stare in panchina sono scelte dell’allenatore che vanno accettate, poi quando mi viene data l’opportunità cerco di dare il massimo”.