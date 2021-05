Inter, De Vrij: "Mi sento al massimo della forma, non vedo l'ora che arrivi l'Europeo"

Nel corso dell'intervista concessa a nu.nl, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato dei prossimi impegni in nazionale: "Penso di aver giocato sessanta partite da giugno dello scorso anno, non sono stato quasi mai libero. Se sono stanco? No, mi sento al massimo della forma. Ogni giocatore non vede l'ora che arrivi l'Europeo. Il Mondiale 2014 è stato uno dei momenti più belli della mia carriera, voglio rivivere un torneo del genere".