Inter-Dimarco, ci siamo per il rinnovo: nuovo summit con l'entourage e intesa vicina

Oggi incontro tra Giuseppe Riso, agente di Federico Dimarco, e l'Inter: sul tavolo il rinnovo del difensore ed esterno sinistro fino al 2026. Attualmente in scadenza nell'estate del 2023, l'intesa per il nuovo accordo è ora vicina. "Non vedo l'ora", ha detto il giocatore negli scorsi giorni. Ed entro Natale è attesa la probabile fumata bianca, con il summit decisivo che potrebbe andare in scena la prossima settimana.