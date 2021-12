Inter, Dimarco dopo il rinnovo: "Grazie alla società per la fiducia. Questi i colori del mio cuore"

Dopo il rinnovo con l'Inter fino al 2026, Federico Dimarco ha affidato a Instagram le prime parole di felicità per la prosecuzione della sua carriera in nerazzurro: "Felice di aver rinnovato il contratto con i colori del mio cuore! Un grazie speciale alla società per la fiducia, ai miei compagni e ai tifosi che ogni giorno mi dimostrano grande affetto".