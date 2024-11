Inter, Dimarco: "Sogni avverati. Non ho mai pensato di essere il mancino più forte d'Europa"

Federico Dimarco è stato intervistato dal fratello Christian per Amazon Prime Video. L'esterno sinistro nerazzurro ha ripercorso alcune tappe della sua esperienza nella squadre del cuore, una cosa che non capita a tutti: "Quando ho esordito con l'Inter ero un ragazzino, avevo 17 anni. Sono cresciuto come calciatore e persona sotto tutti gli aspetti".

Christian gli fa notare che i due hanno giocato insieme, mostrandogli una foto e punzecchia il fratello Federico: "Ti conoscevo meglio di tutti, quando venivo a pressarti c'era poco da fare. Ne abbiamo passate tante". Pronta la risposta di quello che oggi è diventato uno dei più forti nel suo ruolo in Europa: "Ci siamo divertiti, è stata una bella trafila".

Dimarco infine conclude, spiegando quanto sia stato fortunato a giocare nell'Inter, una cosa che gli ha cambiato la vita: "Il mio sogno di giocare con l'Inter si è avverato, di giocare partite importanti anche, di vincere uno Scudetto con l'Inter anche. Se sono il mancino più forte in Europa? Non l'ho mai pensato, non mi piacciono i paragoni, ogni giocatore è diverso dagli altri".

Dimarco in carriera vanta 151 presenze con la maglia dell'Inter e 15 gol. Nel palmares ci sono uno Scudetto, due Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana.