Inter, distanza minima per il rinnovo di Brozovic: sarà decisivo l'arrivo in Italia di Zhang

vedi letture

Entro la fine di gennaio l'Inter ha fretta di risolvere la querelle relativa al rinnovo di Marcelo Brozovic. La deadline è fissata e la differenza economica sembra essersi assottigliata: adesso deve arrivare la firma. L'impulso decisivo per la conclusione positiva dei dialoghi potrebbe darla Steven Zhang come sottolinea Sky Sport: il presidente è atteso presto a Milano, e la sua presenza potrebbe aiutare a risolvere diverse questioni in seno al club Campione d'Italia.