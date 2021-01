Inter domani in Coppa Italia, Conte: "Trofeo che conta per tutti noi. Fiorentina ostacolo arduo"

Vigilia di Coppa Italia per l'Inter di Antonio Conte, attesa domani dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina. Oltre ad Eriksen, il tecnico nerazzurro ha parlato così degli avversari viola: "La Coppa Italia è un trofeo, sicuramente conta per noi tutti. Anche la Fiorentina avrà la stessa idea ed è una ottima squadra, anche se in campionato non sta esprimendo il suo reale valore, un ostacolo arduo che dobbiamo essere bravi a superare. Dopo questo penseremo al campionato dove affronteremo una delle squadre più forti".

