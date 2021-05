Inter, domani l'incontro Conte-Zhang: no a cessioni top e caccia alla seconda stella

Domani è il giorno dell'incontro tanto atteso tra Antonio Conte e Steven Zhang. Ieri il tecnico dell'Inter ha parlato con tutta la dirigenza al completo ribadendo i concetti che esprimerà davanti al presidente. L'allenatore dirà che vuole continuare a lottare per vincere, con una rosa che non dovrà perdere gli incedibili, che comprendono anche Lautaro. Zhang dovrà essere molto convincente perché l'ambizione dell'ex ct è quella di cucire sulla maglia la seconda stella della storia interista e non si accontenterà di lottare per un posto in Champions. Senza di lui, anche molti big potrebbero decidere di salutare seguendo l'addio del condottiero. A riportarlo è La Gazzetta Sportiva.