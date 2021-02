Inter, domani lutto al braccio in memoria di Bellugi. Prima del derby minuto di silenzio

L'Inter ricorderà in campo Mauro Bellugi nel derby di domani. I nerazzurri, infatti, porteranno il lutto al braccio in memoria dell'ex difensore, scomparso oggi all'età di 71 anni e protagonista in carriera di 140 partite con la maglia della Beneamata. Prima del fischio d'inizio della stracittadina contro il Milan, inoltre, sarà osservato un minuto di silenzio, così come in tutti i campi del massimo campionato.