Inter, due date per il summit Zhang-Conte. Il tecnico nerazzurro chiederà due garanzie

vedi letture

Antonio Conte e Steven Zhang si incontreranno sul finire di questa settimana, al massimo nei primi giorni della prossima. L'annuncio di ieri del faccia a faccia dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta è dettato da tempistiche che riguardano il finanziamento in dirittura d'arrivo.

L'accordo tra l'Inter e Great Horizon è in dirittura d'arrivo, il presidente Zhang conta di chiuderlo entro mercoledì così da avere in cassa tra i 200 e i 250 milioni di euro e poi parlare con il suo allenatore dei progetti sull'Inter che verrà. Se invece l'accordo sul finanziamento verrà chiuso venerdì, allora probabile che l'incontro con Conte avverrà dopo la gara con l'Udinese, l'ultima di campionato. "Ma non sarà un Villa Bellini bis", scrive la 'Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Conte chiederà due rassicurazioni: la possibilità di mantenere una squadra vincente e di non rivivere le difficoltà gestionali vissute nel corso di questa stagione.