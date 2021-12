Inter, due richieste per Kolarov. Può partire a gennaio

vedi letture

L'Inter ha due richieste in mano per Aleksander Kolarov, difensore serbo in scadenza di contratto fra sei mesi e che può partire durante il mercato invernale. L'ex Roma piace sia al Cagliari, che ha bisogno di rifare la difesa, ma anche il Verona di Igor Tudor. A riportarlo è Linterista.it.