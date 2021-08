Inter, Dumfries: "Felice di essere nel club Campione d'Italia, facciamolo ancora"

Attraverso i propri social, Denzel Dumfries si affaccia così alla sua nuova avventura con la maglia dell’Inter: “Sono molto più che entusiasta di unirmi ai Campioni d’Italia. Facciamolo ancora”, le parole dell’olandese.

Beyond excited to join the Campioni d’Italia! 🇮🇹

Let’s do it again! #IMInter #ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/xWL1vmp8CQ

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) August 14, 2021