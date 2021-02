Inter, è Barella show: "Se serve fare una corsa in più, la faccio senza problemi"

"Abbiamo trovato la giusta quadratura. Faccio sempre quello che mi chiede il mister e ciò che serve per aiutare la squadra. Se serve fare una corsa in più la faccio senza problemi". Parla così a Inter Tv Nicolò barella, autentico protagonista del 2-0 ottenuto contro la Fiorentina: "Momento migliore della mia carriera: "Penso di sì. Mi sento bene, ma tutto ciò che mi succede lo devo alla squadra che mi mette nelle condizioni di rendere bene. Ringrazio la squadra per quello che stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare. Penso che questa squadra abbia un grandissimo potenziale. Lo abbiamo dimostrato contro la Juventus in campionato, col Milan in Coppa Italia e in molte altre occasioni. Per fare un passo in avanti dobbiamo migliorare nel cinismo sotto porta, ci stiamo lavorando per crescere ancora di più".