Inter e Juventus in corsa, ma dalla Francia: un club arabo piomba su Konaté a zero

Ibrahima Konaté è diventato un succulento parametro zero sul quale fiondarsi. Juventus e Inter, a conoscenza ormai della partenza del difensore francese dal Liverpool a costo zero, si sono appuntati il suo nome come rinforzo top per le rispettive difese di Spalletti e Chivu. Ma secondo quanto rivelato da FootMercato, media francese, non sarebbero gli unici club sulle tracce del classe '99.

A lungo accostato al Real Madrid e menzionato anche in orbita Bayern Monaco e PSG, Konaté ha conquistato l'interesse dell'Al Ittihad: stando a quanto riferito, il club saudita apprezza moltissimo il profilo del centrale 27enne e ne segue da vicino la situazione. Tuttavia la posizione fortemente in uscita dell'ex tecnico del Milan Sergio Conceiçao complica le trattative, così come il 5° posto raggiunto questa stagione in Saudi Pro League.

In parole povere: così potrebbe essere traballante e poco convincente il progetto tecnico dell'Al Ittihad per Konate. In Arabia però sognano il grande colpo e vorrebbero davvero chiudere l'affare per rinforzare la difesa. Starà alla dirigenza giallonera cercare di convincere il giocatore parigino, che difficilmente rimarrà senza offerte sul tavolo. E il Mondiale da disputare con la Francia potrebbe ingigantire ulteriormente le sirene di mercato in suo favore, penalizzando chi come Juventus ed Inter vorrebbero evitare ingaggi folli.