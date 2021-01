Inter, Eriksen convince da play. Stellini: "Si sta adattando al nuovo ruolo, ce lo teniamo stretto"

vedi letture

Christian Eriksen contro il Benevento ha convinto tutti nel nuovo ruolo da playmaker. A fine partita Cristian Stellini, vice-allenatore di Antonio Conte, ha elogiato la sua prova ai microfoni di Dazn: " Si sta adattando bene nel nuovo ruolo, nel quale serve intelligenza tattica. Si sta applicando in settimana e ora sta avendo le sue occasioni, la sua intelligenza come ragazzo la sta utilizzando per fare buone prestazioni, come stasera. Ci aspettiamo che giocando con più continuità migliori di partita in partita. Si sta applicando molto e adattando a questo nuovo ruolo, anche in fase difensiva, una fase a cui non era abituato a pensare. Stasera ha fatto molto bene. E' una risorsa su cui abbiamo lavorato tanto e su cui lui stesso ha lavorato, ce lo teniamo stretto perché è un calciatore di alto livello".