Inter, Eriksen-PSG a fuoco lento: Pochettino vuole valutare prima la rosa e blocca Paredes

Il primo giorno di scuola di Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain coincide anche con le prime di dinamiche di mercato intorno alle mosse del tecnico argentino. Poch è un grande estimatore di Leandro Paredes, che potrebbe quindi restare all'ombra della Torre Eiffel per tornare protagonista. L'allievo prediletto del Loco Bielsa, infatti, voleva Paredes al Tottenham già quando militava nella Roma prima del passaggio allo Zenit. Una stima di vecchia data che allontana l'ipotesi Inter per il classe 1994 scuola Boca Juniors e congela al contempo la questione Christian Eriksen. Il danese sogna di ricongiungersi al maestro Pochettino per rivivere insieme i fasti londinesi degli anni al Tottenham, ma al momento Pochettino vuole valutare bene la nuova rosa a sua disposizione prima di prendere ogni decisione. Tradotto: i tempi si allungano e se ne riparlerà eventualmente dal 18 gennaio. Non l'ideale per chi deve vendere per poi acquistare come i nerazzurri.

Intanto l'Inter continua a scandagliare il mercato per piazzare Eriksen tramite la sponda di alcuni intermediari di fiducia. Le richieste arrivate da Valencia (rigorosamente in prestito e con parte dell'ingaggio a carico di Suning) e Hertha Berlino non entusiasmano l'ex Ajax che aspetta qualcosa di meglio. E tutto sommato sembrano pure poco interessanti per lo stesso club di viale della Liberazione. Eriksen aspetta il Paris e gradirebbe un ritorno in Premier League, da dove però - a oggi - solo il West Ham ha fatto mosse concrete. Non propriamente una big. Chi l'avrebbe mai detto un anno fa di questi tempi? Da colpaccio di mercato a esubero, il passo è stato davvero breve...