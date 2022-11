Inter, Farris: "La sosta? Un'incognita, questa è una stagione anomala"

"La sosta? È un’incognita per tutti, sappiamo che questa è una stagione anomala". A dichiararlo il vice allenatore dell'Inter Massimiliano Farris ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo deciso di spostarci una settimana per evitare il freddo, mettere benzina nei muscoli e aspettare i giocatori che arriveranno dopo il Mondiale, sperando di poter portare tutti allo stesso livello per la ripresa a gennaio. Se c’è un rischio più alto di infortuni? Chi andrà al Mondiale avrà un ciclo di allenamenti meno intenso. Faremo delle amichevoli con coefficiente crescente in modo da essere pronti".