Inter, finalmente Lukaku: Big Rom è tornato in gruppo. Ora c'è fiducia per Firenze

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina. Come da previsioni, il centravanti belga in questi minuti ha iniziato la sessione d'allenamento mattutina con i compagni, a 55 giorni dalla gara contro la Lazio, l'ultima disputata con la maglia dell'Inter in questa stagione. Fiducia per la convocazione contro la Fiorentina, quando comunque Big Rom andrà al massimo in panchina.