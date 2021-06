Inter, fra assicurazioni e norme FIFA. Nerazzurri parzialmente tutelati nella vicenda Eriksen

vedi letture

Il portale Calcio & Finanza fa il punto sulla situazione riguardante Christian Eriksen ed in particolar modo sull'aspetto assicurativo. In caso di inidoneità o inabilità, l'Accordo Collettivo firmato da AIC e Lega Serie A prevede la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto. Fatto che però non tutelerebbe l'Inter dal punto di vista del valore del cartellino, pari a circa 18 milioni di euro. Su questo aspetto non esistono assicurazioni, ma la FIFA offra comunque una parziale copertura col "FIFA Club Protection Progamme 2019-2022".

Il programma fornisce un'indennità alle società nel caso in cui i calciatori impegnati con le Nazionali subiscano infortuni con tempi di recupero superiore ai 28 giorni. Tra gli infortuni in questione sono presenti anche gli attacchi di cuore. Per quanto riguarda le cifre, il Programma compensa le società fino ad un massimo di 7.5 milioni di euro (20.548 euro al giorno per 365 giorni). Discorsi che comunque al momento sono prematuri, in attesa di capire cosa potrà e cosa vorrà fare Eriksen nel prossimo futuro.