Inter, futuro in porta deciso: sarà Josep Martinez il titolare. Si parte con la Lazio

Il futuro della porta dell'Inter sembra aver imboccato una direzione precisa: Josep Martinez è attualmente in pole position per raccogliere l'eredità di Sommer. Lo spagnolo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha convinto lo staff tecnico grazie a prestazioni di alto livello, su tutte quella decisiva nella semifinale di Coppa Italia contro il Como. Ma promuovere l'ex Genoa permetterebbe al club nerazzurro di risparmiare il budget inizialmente destinato a un nuovo numero uno, dirottando così le risorse su obiettivi più onerosi.

Per blindare definitivamente il posto, Jo Martinez dovrà ora dimostrare continuità in un finale di stagione caldissimo. Dopo un’annata complicata anche da vicende extra-calcistiche - segnata dal tragico incidente dello scorso ottobre che ne ha inevitabilmente condizionato la serenità - il portiere di 27 anni è chiamato alla prova del nove.

Stando a quanto riferito dal quotidiano romano sarà lo spagnolo il titolare nel doppio confronto con la Lazio, tra l'anticipo di campionato e la finalissima di Coppa Italia di mercoledì. Solo due mesi fa la sua promozione appariva un'ipotesi remota, ma oggi "Pepo" Martinez ha il destino nelle proprie mani, tra prestazioni e nuova disponibilità entro il finale di stagione. Ma di certo ha convinto tutti, anche Cristian Chivu. Quindi addio alla pista Vicario in questo senso.