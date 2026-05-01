Inter, Josep Martinez in uscita? È un'idea sempre più forte per la Fiorentina

Al termine della stagione in casa Inter potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda la porta. Sia Yann Sommer che Josep Martinez potrebbero infatti lasciare i nerazzurri, con motivazioni diverse, con l'Inter che sta seguendo fra gli altri Guglielmo Vicario del Tottenham.

Secondo L'Interista l'attuale dodicesimo nerazzurro, Martinez appunto, è seguito con attenzione da diverse squadre ed in particolar modo dalla Fiorentina. La società viola anche il prossimo anno, a meno di clamorosi colpi di scena, avrà in David De Gea il proprio titolare, ma l'arrivo di Martinez garantirebbe un vice di assoluta affidabilità e preparerebbe la strada anche per il futuro. Per il suo cartellino l'Inter parte da una valutazione di circa 10 milioni di euro, col giocatore che ha un ingaggio da 1,5 milioni di euro.