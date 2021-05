Inter, Gagliardini al 45': "Mister ci ha dato mentalità, che rammarico non avere i nostri tifosi"

Un gol ed un assist nel primo tempo del Meazza per Roberto Gagliardini, il centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'intervello del match con la Sampdoria. "Il mister ci ha messo questa mentalità in testa, forse siamo più spensierati rispetto al solito e stiamo facendo bene. E' davvero un rammarico non avere con noi i nostri tifosi, speriamo di dare altre gioie nei prossimi anni così da avere i tifosi per i nuovi successi".