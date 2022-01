Inter, Gagliardini: "Ci teniamo a far bene quando siamo chiamati in causa"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro l'Empoli: "Oggi abbiamo il primo ostacolo, è una partita impegnativa e non sarà facile, ma ci teniamo ad arrivare in fondo e faremo di tutto per vincere".

Cercherete di mettere in difficoltà Inzaghi, soprattutto voi che magari avete giocato meno?

"Non è questione di competizione, anche in campionato è la stessa cosa. Cerchiamo sempre di metterlo in difficoltà, poi lui fa le scelte". Il mister ci fa sentire tutti importanti. Ci teniamo a far bene quando siamo chiamati in causa".