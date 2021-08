Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Simone Inzaghi si affida a Dzeko, in panchina Dumfries

La nuova stagione di Serie A è pronta a salpare. I campioni d’Italia dell'Inter saranno impegnati alle 18.30 contro il Genoa di Davide Ballardini a San Siro. Simone Inzaghi non avrà a disposizione in attacco lo squalificato Lautaro Martinez mentre Edin Dzeko scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Sensi. In difesa davanti ad Handanovic tutto confermato col terzetto collaudato Skriniar, De Vrij e Bastoni mentre a centrocampo ci saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu con Darmian e Perisic sulle corsie. Risponde Davide Ballardini con Sirigu fra i pali, Vanheusden, Biraschi e Criscito in difesa. Sulle corsie spazio a Sturaro e Cambiaso mentre Rovella e Badelj saranno i centrocampisti con Hernani a supporto delle due punte Pandev e Kallon.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Rovella, Badelj, Cambiaso; Hernani; Pandev, Kallon.