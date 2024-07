Inter, gli addii di Satriano e Agoumé per finanziare un colpo alla Bisseck in difesa

vedi letture

Nella giornata di oggi l'Inter ha ritrovato altri due Nazionali del livello di Yann Sommer e Hakan Calhanoglu, con la rosa di Inzaghi che adesso aspetta soltanto i rientri di Lautaro (oltre al partente Valentin Carboni), De Vrij, Dumfries, Pavard e Thuram. A quel punto la rosa sarà completa, almeno per quelli che sono gli interpreti di oggi.

Serve un vice Bastoni per liberare Carlos Augusto da esterno

La società, per mano di Beppe Marotta e Piero Ausilio, sta infatti scandagliando il mercato alla ricerca di ulteriori possibili innesti in grado di dare ulteriori soluzioni e maggiore profondità al tecnico. E uno dei ruoli sotto la lente d'ingrandimento, scrive la Gazzetta dello Sport, è quello di braccetto di sinistra, con i dirigenti che vorrebbero aggiungere un giocatore giovane e di qualità, in linea con l'arrivo di Bisseck dello scorso anno.

Renan e Perkovic i nomi sulla lista

Il colpo eventuale sarebbe finanziato dalle cessioni di Lucien Agoumé e Martin Satriano: il centrocampista andrà al Siviglia per 5 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Per l'attaccante, invece, Inter e Brest aspettano il sì, per un'operazione da 6 milioni di euro. A quel punto sono due i nomi per la difesa: uno è quello di Renan, brasiliano di proprietà dello Zenit ma in prestito all'Internacional di Porto Alegre. L'altro è Mauro Perkovic, classe 2003 di proprietà della Dinamo Zagabria.