L'Inter e il Brest aspettano il sì di Satriano: 6 milioni la cifra in ballo

Inter e Brest continuano a parlare per stringere l'affare Martin Satriano: il club francese apprezza l'attaccante uruguaiano e sta spingendo per averlo nuovamente dopo l'ultimo prestito della passata stagione, ma questa volta a titolo definitivo. Secondo quanto riporta Tuttosport, fra le due società ci sarebbe già stata la stretta di mano, con la cifra concordata che ammonterebbe a 6 milioni di euro più eventuali bonus da garantire alla società nerazzurra.

La palla ora passa nelle mani dell'attaccante uruguaiano, che sta temporeggiando non essendo ancora pienamente convinto: "i club confidano che, nonostante la piazza non sia esattamente Londra o Parigi, possa arrivare il sì grazie alla prospettiva di una vetrina nella Champions che verrà", si legge in merito.

Satriano nell'ultima annata in Francia ha siglato 4 gol, accompagnati da 4 assist in Ligue 1, soprattutto ha dimostrato di essersi calato perfettamente nel nuovo club facendosi apprezzare da tifosi e compagni: il futuro per lui potrebbe essere nuovamente in Francia, dove sembra aver trovato il posto giusto per esprimersi al meglio. L'Inter d'altronde in attacco non ha spazio e dalla sua eventuale cessione potrebbe incassare denaro a sufficienza per formare un tesoretto da utilizzare in altri reparti, come quello della difesa dove si cerca sempre il vice-Bastoni.