Inter, gli agenti di Lautaro a Milano: rinnovo ok ma il Covid rinvia il faccia a faccia

vedi letture

In questi giorni gli agenti di Lautaro Martinez, in particolare Beto Yaque, si trovano a Milano. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'intesa per il rinnovo del Toro fino al 2024, senza clausola rescissoria e con l'ingaggio che passerà a 4,5 milioni dagli attuali 2,5, è già stata trovata. La visita milanese dell'entourage di Lautaro doveva servire a limare gli ultimi dettagli, ma il Covid che ha colpito la gran parte della dirigenza nerazzura ha costretto a rinviare il faccia a faccia.