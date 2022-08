Inter, Gosens fatica mentre Dimarco è brillante: l'italiano può diventare il nuovo titolare

vedi letture

Robin Gosens e Federico Dimarco, una poltrona per due. L'esterno italiano ha dimostrato di essere uno degli uomini più in forma della squadra di Simone Inzaghi anche nella partita di sabato contro il Lecce, dopo un precampionato da protagonista, mentre l'ex Atalanta non ha ancora convinto, complice qualche difficoltà tattica e un sovraccarico fisico che ha inciso sulla sua preparazione. Per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport, è l'ex Hellas Verona che ora potrebbe guadagnarsi i gradi da titolare sulla fascia sinistra, forte di ottima gamba e di un feeling con il cross che al momento il tedesco deve ritrovare.