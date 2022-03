Inter, Gosens: "Tornare in campo una grande soddisfazione. Importante non aver preso gol"

Ai microfoni di Inter Tv, Robin Gosens, esterno nerazzurro, ha parlato dopo lo 0-0 in Coppa Italia contro il Milan, nel giorno del suo esordio con la maglia del club nel quale è arrivato a gennaio: "Per me è una grande soddisfazione finalmente tornare in campo. Sono stato fuori quasi 4 o 5 mesi, credo sia stata una sfida abbastanza difficile, però c'è ancora il ritorno e quindi ce la giochiamo".

Che cosa è mancato oggi?

"Abbiamo affrontato una squadra forte, che metteva pressione forte e con una linea alta. Dovevamo sfruttare di più gli spazi, ma contro un avversario così forte non sempre è facile. La squadra ha giocato tanto, un po' di stanchezza ci sta, ma abbiamo tenuto bene campo. L'importante è stato non prendere gol, così c'è tutto da fare nel ritorno".