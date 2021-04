Inter, Hakimi: "Marcelo il mio punto di riferimento. Ho imparato tanto da lui"

L'esterno dell'Inter Achraf Hakimi ha parlato ai taccuini di The Atheltic delle sue origini e dei suoi punti di riferimento: "Quando ho iniziato a giocare a calcio, venivo impiegato come attaccante. E per questo ancora oggi mi porto dietro la mentalità offensiva. Per quanto riguarda i punti di riferimento, posso dire che Marcelo è stato un giocatore che ha influenzato molto il mio stile, anche perché ho avuto la possibilità di giocare proprio nella sua stessa posizione, imparando tanto da lui.".