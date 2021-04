Inter, Handanovic rinnoverà. Ma solo fino al 2023. È già partita la caccia al successore

Samir Handanovic rinnoverà, ma solo per un altro anno, quindi fino al 2023. Come riportato da L'Interista, l'intenzione del club nerazzurro nella prossima stagione è quella di inserire in organico un portiere di sicuro affidamento che possa essere l'alternativa - e qualche volta il titolare - senza però accampare pretese da numero uno. Lo sloveno quindi firmerà il prolungamento e dovrebbe partire come titolare nella prossima stagione, ma con un secondo che potrà prenderne il posto. Un po' come quello che è successo alla Roma con Wojciech Szczesny e Alisson.