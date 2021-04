Inter-Hellas 1-0, le pagelle: Hakimi-Darmian asse che funziona. Handanovic "graziato"

INTER-HELLAS VERONA 1-0

INTER

Handanovic 5,5 - Attento nel primo tempo nell'unica sortita offensiva dell'Hellas, con una bella parata su Bessa. Per il resto non corre troppi rischi anche se rischia la frittata con una presa non certo all'altezza e Faraoni che ne approfitta: salvato dall'arbitro che ha visto un fallo.

Bastoni 6 - Difende e attacca, come ama fare da tutta la stagione. Il primo a proporsi anche in una partita bloccata come quella di questo pomeriggio a San Siro. Chiusura salva risultato su Salcedo al 70'.

De Vrij 6 - Lasagna non si vede quasi mai per tutto l'arco della gara e l'olandese, come sempre, è abile nel guidare la difesa nerazzurra. Nessuna sbavatura nel suo pomeriggio a San Siro.

Skriniar 6 - Fa a sportellate con gli attaccanti avversari senza mai andare in affanno. Sbroglia qualche situazione complicata ed è sempre una sicurezza.

Hakimi 7 - Parte forte e si fa vedere due volte dalle parti di Silvestri, senza però riuscire a trovare il gol. Chiamato spesso in causa dai suoi compagni ma non è riuscito a spingere come al solito. Clamoroso il palo colpito al 69' su punizione da lontanissimo. Suo, infine, l'assist per Darmian. (Dal 79' D'Ambrosio s.v.).

Barella 6 - Tanta corsa, tanti palloni toccati ma nessun acuto degno veramente di nota. Forse è a corto di fiato e a questo punto della stagione ci può anche stare. Prova comunque sufficiente.

Brozovic 6 - Mette ordine come al solito in mezzo al campo, provando a dettare i tempi di gioco dell'Inter. Esce stremato dopo il gol di Darmian, quando la vittoria è ormai in tasca. (Dal 79' Gagliardini s.v.).

Eriksen 5,5 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite. Nella ripresa ha provato anche una soluzione da fuori area colpendo però malissimo. (Dal 65' Sensi 6 - Prova senza infamia e senza lode per l'ex Sassuolo).

Perisic 5,5 - Prova spesso il dribbling sulla corsia di sinistra ma la difesa dell'Hellas è sempre attenta a raddoppiarlo. Non la sua miglior partita di questa stagione. (Dal 65' Darmian 7 - L'uomo della provvidenza è ancora una volta lui, come contro il Cagliari. Lo scudetto è sempre più vicino e sul tricolore ci sarà eccome anche la sua firma: il gregario che ogni allenatore vorrebbe avere).

Lautaro Martinez 5,5 - Dopo 3' fallisce l'occasione che avrebbe stappato subito la partita, poi cerca a più riprese di farsi vedere dalle parti di Silvestri: al 64' si porta dietro tutta la difesa ma lo stesso portiere avversario gli dice di no sul più bello. (Dal 71' Sanchez 6 - Entra nell'azione del gol servendo Hakimi prima dell'assist del marocchino a Darmian. Conte lo manda in campo per vincere la partita: missione compiuta).

Lukaku 6 - Si batte, prova a fare da boa, ma non riesce quasi mai a sfondare o a servire al meglio i compagni. Non segna da quattro partite consecutive e questa è una notizia, ma lavora tanto per la squadra.

Conte 6,5 - Vince la partita grazie ai cambi, con Darmian che è uno degli uomini scudetto visti i gol a Cagliari e, oggi, Hellas. Anche l'ingresso in campo di Sanchez ha l'effetto sperato. Ieri in conferenza stampa ha dribblato tante domande rimandandole a quando il tricolore sarà ufficiale: manca sempre meno.

HELLAS VERONA

Silvestri 6 - Attento su Hakimi nel primo tempo con una parata non difficile ma efficace. Non può niente sul gol di Darmian ma per il resto è sempre attento e preciso.

Ceccherini 6 - Sempre attento in fase di copertura in un primo tempo senza sbavature. Ammonito al 28' e per questo sostituito all'intervallo dal suo allenatore. (Dal 46' Dawidowicz 6 - Buona anche la sua prova: Lukaku e Lautaro non incidono e il merito è anche sui, che nel finale prova anche a proporsi in area avversaria).

Magnani 6,5 - Grandissimo lavoro su Lukaku per tutto il primo tempo, con il belga che non è quasi mai riuscito a dire la sua. Un cartellino giallo al 42' ha però convinto Juric a sostituirlo all'intervallo per non correre rischio. La sua partita è stata comunque più che positiva. (Dal 46' Gunter 6 - Come il suo compagno di squadra riesce a limitare al massimo il belga nerazzurro).

Dimarco 6,5 - Sua l'azione più pericolosa dell'Hellas, con l'assist a Bessa, fermato da Handanovic, e la ribattuta sulla quale per poco non porta in vantaggio i suoi nel primo tempo. Buona prova dell'ex. (Dal 72' Udogie s.v.).

Faraoni 6 - Altro ex di turno che ha provato a far male all'Inter e che ci era anche riuscito, se non fosse stato per l'arbitro che ha visto un fallo, quantomeno dubbio, su Handanovic. Poteva essere la sua rivincita.

Tameze 6 - Mette ordine a centrocampo e molti palloni passano dai suoi piedi. Costretto a uscire dal campo al 65' dopo essersi toccato la coscia. (Dal 65' Salcedo 6 - Nessun acuto degno di nota: Bastoni decisivo con un anticipo su di lui che si sarebbe ritrovato solo davanti alla porta praticamente vuota).

Ilic 6,5 - Uno dei migliori dell'Hellas a San Siro. Qualità e quantità per un giocatore che partita dopo partita sta dimostrando di poter stare alla grande in questa Serie A.

Lazovic 5,5 - Prova ad accelerare, senza però riuscirci quasi mai. Dalla sua parte Hakimi fa quello che vuole, come ha fatto molto spesso in questa stagione.

Barak 5,5 - Da uno come lui è lecito attendersi di più: mai pericoloso e neanche troppo in aiuto dei propri compagni. Pomeriggio no a San Siro.

Bessa 6 - Prova a mettere in crisi la difesa dell'Inter muovendosi tra le linee ma non sempre ci riesce. I centrali nerazzurri sono dei brutti clienti ma si è comunque fatto rispettare.

Lasagna 5 - Evanescente per tutto l'arco della partita. Juric nella conferenza stampa di ieri lo aveva esaltato ma a San Siro non è riuscito a riproporre le ultime prestazioni.

Juric 6 - Il suo Hellas non ha certo demeritato a San Siro contro l'Inter, riuscendo a tenere la partita in parità fino al 76' e in bilico fino alla fine. Il momento non è dei più positivi, questione di sfortuna e, forse, anche di appagamento dopo la seconda ottima stagione consecutiva.