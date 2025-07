Inter, idea Carnesecchi per la porta se Sommer dovesse decidere di andare via

L’Inter guarda con attenzione in casa Atalanta per rinforzare due reparti chiave: porta e centrocampo. Marco Carnesecchi è il nome in cima alla lista in caso di addio anticipato di Yann Sommer, riferisce Tuttosport. Il portiere svizzero è in scadenza nel 2026, ma potrebbe salutare già in questa finestra di mercato se dovesse arrivare un’offerta importante. Il Galatasaray ha sondato il terreno, ma Sommer non sembra convinto dalla destinazione e avrebbe alzato l’asticella delle richieste economiche: biennale da 6-7 milioni netti con opzione per un terzo anno. Altre piste, come Premier League e Arabia, restano vive.

In caso di partenza, l’Inter è pronta a muoversi per Carnesecchi, già seguito da tempo dagli scout nerazzurri. Sullo sfondo resta anche Gianluigi Donnarumma, in scadenza col PSG nel 2026. I contatti con il suo agente Enzo Raiola sono iniziati, ma un accordo è ancora lontano. Escluso invece l’interesse per Ter Stegen, non in linea con l’età e gli stipendi previsti dal nuovo corso targato Oaktree.

Non solo Carnesecchi: i nerazzurri seguono da vicino anche Ederson. Il brasiliano è considerato il rinforzo ideale se Hakan Calhanoglu dovesse partire. Sul turco è forte il pressing del Galatasaray, che prepara un triennale da 10 milioni annui. L’Inter chiede 30 milioni ma potrebbe accettarne 25. La palla ora è ai turchi, chiamati a trasformare i contatti in un’offerta concreta.