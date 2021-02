Inter, il CFO Williams: "Ingaggi troppo alti. Colloqui in corso per soci o cessione"

Nei giorni scorsi, l'attuale CFO dimissionario dell'Inter Tim Williams, in una conference call con gli investitori per Inter Media Communication, ha spiegato qual è la situazione che sta attraversando il club nerazzurro in questo momento: "Stiamo ancora giocando senza pubblico e come tutti i club continuiamo ad affrontare le difficoltà della pandemia. Speriamo che la fine di questo periodo sia vicino. La chiusura degli impianti ha causato grandi perdite in termini economici. L'impatto della pandemia si vede anche nella depressione dell'intero settore economico. Nella norma avremmo potuto cogliere l'opportunità per abbassare il monte ingaggi, oltre a vendere giocatori per ottenere denaro aggiuntivo, ma quest'anno la situazione è più complicata. Nonostante siamo stati capaci di migliorare la squadra con prestiti e trasferimentie a parametro zero, attualmente il nostro livello di ingaggi è leggermente sopra a quello che vorremmo. Con questi impatti abbiamo dovuto adottare misute diverse e con la piena collaborazione delle autorità calcistiche abbiamo concordato con i calciatori il differimento degli stipendi. Questo in comune con altri club in Italia e in Europa, oltre a raggiungere accordi per rinviare dei pagamenti, anche se ribadisco come il rinvio dei pagamenti dei salari dei calciatori sia avvenuto solo con il pieno consenso di tutte le parti in causa, compresa l'autorità di regolamentazione. Con questo obiettivo, Suning ha nominato consulenti chiave in Asia per lavorare per trovare nuovi partner che si tratti di un'iniezione di equity o altro. I colloqui in tal senso, rimangono in corso. Con il rendimento di questa stagione, l'Inter rimane in una posizione forte per lottare per il titolo e fuori dal campo, il club ha compiuto passi in avanti e significativi per il futuro della società". A riportarlo è Calcio e Finanza.