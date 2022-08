Inter, il Chelsea alza l'offerta per Casadei. C'è ancora distanza, si tratta a oltranza

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla trattativa che l'Inter sta conducendo per la cessione di Cesare Casadei. Il Chelsea è pronto ad alzare la sua offerta, da 8 a 10 milioni ma al momento i nerazzurri non vorrebbero scendere sotto i 15 milioni di euro. Si tratta ancora per limare le distanze, il Chelsea dal canto suo non intende permettere l'inserimento di una clausola di "recompra" in favore dell'Inter, condizione che al contrario il Sassuolo, altro club interessato, accetterebbe.