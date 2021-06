Inter, il Chelsea offre Loftus-Cheek in cambio di Hakimi: possibile sorpasso sul PSG

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere la chiave per sbloccare l’intricata situazione di Achraf Hakimi, messo sul mercato dall’Inter per ragioni puramente di bilancio ma senza ancora una destinazione. Come riportato da Gazzetta.it, il centrocampista potrebbe essere offerto dal Chelsea come contropartita per il marocchino. Un acquisto che cadrebbe a pennello, vista anche la forzata indisponibilità di Christian Eriksen e quindi la necessità di puntellare la mediana. Classe 1996 di grande fisicità e con buona tecnica, Loftus-Cheek è da tempo un pupillo di Maurizio Sarri che lo vorrebbe anche alla Lazio. Ora i Blues potrebbero accettare di privarsene per sbloccare la trattativa con i nerazzurri per Hakimi e superare quindi la concorrenza del Paris Saint-Germain, attualmente favorito nella corsa al laterale.