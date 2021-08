Inter, il Chelsea prepara una maxi-offerta per convincere Lukaku: 15 milioni a stagione

Il Chelsea torna a puntare con decisione a Romelu Lukaku. Il club inglese, scrive la Repubblica, ha pronta una strategia piuttosto aggressiva per convincere il centravanti belga a tornare a Stamford Bridge: se da un lato i nerazzurri chiedono 150 milioni di euro, a fare la differenza, nei pensieri dei londinesi e di Marina Granovskaia, può essere la proposta economica a Big Rom. Sul piatto, il Chelsea è infatti pronto a mettere 15 milioni di euro a stagione, quasi il doppio di quanto percepisca attualmente a Milano. Basteranno a convincere Lukaku? Per lui, sarebbe il terzo rientro ai Blues: i precedenti non sono molto incoraggianti. Nel caso, l’Inter virerebbe su Duvan Zapata e soprattutto Dusan Vlahovic.